Антонелли — Расселлу: как я могу потерять то, чего даже ещё не добился?

Лидер Формулы-1 в сезоне-2026 пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли ответил на слова напарника Джорджа Расселла, который заявил, что «это его [Кими] чемпионат, который он может только проиграть». Итальянец заявил, что удивлён своим стартом сезона, но о титуле говорить рано.

«Я просто продолжаю стараться прогрессировать, делать максимум каждый раз, когда сажусь за руль, и выжимать лучший возможный результат. А там уже посмотрим, где окажемся в конце сезона. Трудно думать о том, чтобы что-то потерять, если у тебя этого ещё нет. Я ведь не выиграл чемпионат, так как я могу потерять то, чего даже ещё не добился?

Я буду продолжать гоняться так же, как и всегда — получать удовольствие и выкладываться по максимуму. А дальше посмотрим, где окажемся в конце сезона», — приводит слова Антонелли издание Sky Sports.