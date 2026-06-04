Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон назвал своего гоночного инженера Карло Санти «итальянским Боно», сравнив его с Питером Боннингтоном, с которым британец работал в «Мерседесе» 13 лет.

«В этом году всё совсем иначе, нежели в прошлом. Многое поменялось, много фигур передвинулось на шахматной доске, и я, считаю, смог перестроить своё положение внутри команды. Мы отлично сработались. Теперь рядом со мной те инженеры, которые мне нужны. Они прекрасно справляются. Я, очевидно, участвовал в создании машины этого года, и она развивается в том направлении, которое мне по душе. Такие вещи требуют времени, и я рад, что мы сейчас там, где мы есть, но впереди ещё много работы. Не стоит думать, что мы будем конкурентоспособны на каждом этапе.

Взаимодействие гонщика и инженера — невероятно важная вещь. В прошлом году у нас с [Риккардо] Адами были отличные отношения. Он прекрасный человек. Мы работали довольно слаженно. Однако, я считаю, требуется время, чтобы научиться чувствовать потребности гонщика. Когда даёшь инженеру обратную связь, важно его понимание баланса машины, всех факторов, которые вызывают те трудности, с которыми ты борешься, когда пытаешься описать проблему — поворот за поворотом: вход в поворот, середина, выход, или, если хочешь, разбиваешь поворот на пять участков.

Такое сотрудничество гонщика и инженера — иногда попадание в яблочко, иногда – нет. У нас с Боно почти с самого начала всё сложилось. У него был хороший рабочий контакт с Михаэлем [Шумахером]. И я правда считаю Карло моим итальянским Боно. Я на днях так и сказал Боно!

Карло — старой закалки. Возрастной человек, который многое повидал. Он очень спокоен. Это слышно по радио. Вот до какого уровня детализации мы смогли дойти вместе. Наше взаимопонимание с инженерной стороны — о таком, на мой взгляд, стоит помнить и ценить это», — приводит слова Хэмилтона издание Sky Sports.