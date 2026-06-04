Пьер Гасли посвятил шлем для Гран-при Монако своему бренду напитков Minded

Пилот «Альпин» Пьер Гасли представил специальный шлем для шестого этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Монако. Дизайн связан с брендом напитков Minded, одним из основателей которого является французский гонщик.

Фото: Из личного архива Пьера Гасли

Фото: Из личного архива Пьера Гасли

«Нужно хорошо поддерживать водный баланс! Монакская красота от бренда напитков Minded», — подписал фотографии Гасли в социальной сети.

Фото: Из личного архива Пьера Гасли

Фото: Из личного архива Пьера Гасли

Minded позиционируется как «новый вид гидратации» — лучше воды и чище газировки. В состав напитка входят 800 мг электролитов, необходимые витамины и минералы, которые помогают организму гидратироваться и поддерживать энергию в течение дня.

Гасли рассказал историю о фанате и Леклере: