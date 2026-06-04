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«По крайней мере, здесь нет сурков». Алекс Албон — о шансах «Уильямса» в Монако

«По крайней мере, здесь нет сурков». Алекс Албон — о шансах «Уильямса» в Монако
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон с юмором ответил на вопрос о перспективах команды на Гран-при Монако. Во время пресс-конференции гонщика спросили, предоставляет ли трасса в Монте-Карло больше возможностей болиду команды.

«Ну да… По крайней мере, в Монако нет сурков, так что должно быть немного спокойнее», — приводит слова Албона издание The Race.

Во время свободной практики на Гран-при Канады Албон наехал на сурка, после чего врезался в стену. Сессия была прервана красными флагами. Тайский гонщик пропустил спринтерскую квалификацию, а в гонке сошёл после 13-го круга.

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