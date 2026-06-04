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Льюис Хэмилтон отказался считать «Феррари» фаворитом Гран-при Монако

Льюис Хэмилтон отказался считать «Феррари» фаворитом Гран-при Монако
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал разговоры о том, что итальянская команда считается фаворитом Гран-при Монако.

«Я не слушаю всю эту шумиху. Я просто пытаюсь извлекать уроки из каждого уикенда и стараюсь двигаться вперёд. Думаю, именно на этом мы и сосредоточены в этот уикенд. В Формуле-1 нет никаких гарантий. [Подиум в Канаде] не дал нам никаких гарантий. Были вещи, которым мы научились, вещи, которые мы можем делать лучше, и вещи, из которых мы пытаемся взять позитив и развивать его дальше», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.

Ранее действующий чемпион серии и пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что считает именно «Феррари» фаворитом в квалификации в Монако. Его поддержал и руководитель «папайи» Андреа Стелла.

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