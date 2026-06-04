Макс Ферстаппен: я доверяю ФИА в вопросе обсуждения правил на 2027 год

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен во время пресс-конференции в Монако высказался о возможных изменениях правил Формулы-1 в 2027 году.

«Обсуждения правил 2027 года продолжаются, и я доверяю ФИА. В любом случае хорошо, что об этом говорят», — приводит слова Ферстаппена издание FormulaPassion.

Ранее сообщалось, что Международная автомобильная федерация (ФИА) и производители в принципе согласовали изменение распределения мощности с нынешних 50/50 на 60/40 в пользу двигателя внутреннего сгорания с 2027 года. Однако «Феррари» и «Ауди» выступили за перенос изменений на 2028 год. Для окончательного утверждения изменений требуется супербольшинство — пять из шести производителей, ФИА и Formula One Management (ФОМ).