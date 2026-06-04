Антонелли — об отношениях с Расселлом: не хотим сеять хаос в команде и расстраивать Тото

Лидер чемпионата Формулы-1 пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли заявил, что они с напарником Джорджем Расселлом не хотят создавать хаос в команде и расстраивать руководителя Тото Вольфа.

«Мы оба в отличном положении, у нас обоих замечательная машина, и мы оба хотим побеждать. В гонках мы, естественно, хотим вести честную борьбу друг с другом, не хотим сеять хаос в команде и, конечно, не хотим расстраивать Тото. Когда мы гонимся, мы, разумеется, гонимся за победой. Мы хотим быть лучшими, и да, мы боремся за себя — но и за команду тоже», — приводит слова Антонелли издание GPblog.

В Канаде между Антонелли и Расселлом произошёл инцидент, после которого итальянец по радио потребовал наказать напарника. Руководителю команды Тото Вольфу пришлось вмешаться, чтобы успокоить гонщика.