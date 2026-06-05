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Нико Хюлькенберг показал специальный шлем к ГП Монако, созданный в честь Тацио Нуволари

Нико Хюлькенберг показал специальный шлем к ГП Монако, созданный в честь Тацио Нуволари
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Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг представил специальный шлем к Гран-при Монако. Дизайн посвящён легендарному итальянскому гонщику Тацио Нуволари.

Фото: JMD Jens Munser Designs

Фото: JMD Jens Munser Designs

«В эти выходные чествуем Нуволари! Легендарный гонщик, который выигрывал Гран-при за Auto Union ещё в 1930-х. Сегодня «Ауди» возвращает это имя — и даёт ему четыре колеса. Самый быстрый суперкар, который когда-либо создавала «Ауди», — подписал фотографии Нико в социальной сети.

Фото: JMD Jens Munser Designs

Фото: JMD Jens Munser Designs

Ранее команда представила специальную жёлтую ливрею для болидов Формулы-1 к Гран-при Монако, также посвящённую Нуволари. Кроме того, компания анонсировала выпуск гиперкара Audi Nuvolari мощностью 1001 л. с., ограниченного тиражом 499 экземпляров.

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