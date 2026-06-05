Норрис — о Гран-при Монако: цель одна — попытаться завоевать поул, а затем выиграть гонку

Пилот «Макларена» и действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис поделился ожиданиями от Гран-при Монако и заявил, что считает «Феррари» и «Мерседес» фаворитами уикенда.

«Мы приезжаем в Монако не с теми же козырями, что в прошлом году, но цель всегда одна — попытаться завоевать поул, а затем — выиграть гонку. Полагаю, у «Мерседеса» и «Феррари» есть небольшое преимущество, особенно у «Скудерии»: здесь, в Монако, они смогут использовать те свои сильные стороны, которые порой оборачивались слабостями.

Подходит ли Монако «Макларену»? Очень трудно сказать. В Монреале мы выступили лучше по сравнению с 2024 годом, и, если учитывать температуры и характеристики этих двух трасс, это хороший знак», — приводит слова Ландо издание FormulaPassion.