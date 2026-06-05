Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис: я мечтал попасть в Формулу-1 именно с «Маклареном»

Ландо Норрис: я мечтал попасть в Формулу-1 именно с «Маклареном»
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что испытывает особые эмоции в связи с предстоящим 1000-м Гран-при команды, а также с тем фактом, что стал рекордсменом «папайи» по числу стартов.

«Обычно я ненавижу статистику, но эта делает меня счастливым и вызывает гордость.

Я мечтал попасть в Формулу-1 именно с «Маклареном», и эта мечта осуществилась. То, что я вижу своё имя рядом с великими гонщиками прошлого, — это очень эмоционально для меня.

Я счастливый человек. Хочу остаться в «Макларене» и продолжать побеждать. Горжусь тем, что стал частью этого пути, и желаю, чтобы он продолжался как можно дольше», — приводит слова Норриса издание FormulaPassion.

Материалы по теме
Норрис — о Гран-при Монако: цель одна — попытаться завоевать поул, а затем выиграть гонку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android