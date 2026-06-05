Ландо Норрис: я мечтал попасть в Формулу-1 именно с «Маклареном»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что испытывает особые эмоции в связи с предстоящим 1000-м Гран-при команды, а также с тем фактом, что стал рекордсменом «папайи» по числу стартов.

«Обычно я ненавижу статистику, но эта делает меня счастливым и вызывает гордость.

Я мечтал попасть в Формулу-1 именно с «Маклареном», и эта мечта осуществилась. То, что я вижу своё имя рядом с великими гонщиками прошлого, — это очень эмоционально для меня.

Я счастливый человек. Хочу остаться в «Макларене» и продолжать побеждать. Горжусь тем, что стал частью этого пути, и желаю, чтобы он продолжался как можно дольше», — приводит слова Норриса издание FormulaPassion.