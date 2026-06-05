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Макс Ферстаппен: гонки вне Формулы-1 идут мне только на пользу

Макс Ферстаппен: гонки вне Формулы-1 идут мне только на пользу
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что участие в гонках и мероприятиях вне Формулы-1 не мешает его выступлениям в чемпионате мира.

«То, что я участвую в мероприятиях за пределами Формулы-1, не влияет на мои выступления здесь. Наоборот, то, что я получаю удовольствие, возвращает меня в Ф-1 с положительными эмоциями, и это идёт мне только на пользу», — приводит слова Ферстаппена издание FormulaPassion.

Ранее нидерландец участвовал в гонках на выносливость, в частности в «24 часах Нюрбургринга». Он также регулярно выступает в симуляторных гонках.

Гран-при Монако пройдёт 5-7 июня. После пяти этапов Ферстаппен занимает седьмое место в личном зачёте (43 очка).

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