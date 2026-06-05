Льюис Хэмилтон — о предстоящем Гран-при Монако: мы будем конкурентоспособны

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон считает, что трасса в Монако должна лучше подойти болиду команды по сравнению с предыдущими этапами сезона.

«Я бы сказал, что эта трасса подходит нам лучше, чем некоторые другие. Например, в Монреале на длинных прямых мы теряли довольно много времени. Здесь же потери будут значительно меньше, и я не думаю, что мощность двигателя станет настолько серьёзной проблемой.

Наша машина хороша в медленных поворотах, так что, думаю, мы будем конкурентоспособны. Не уверен, что окажемся самыми быстрыми, особенно после обновлений «Мерседеса» — на прошлой трассе они были очень быстры именно в медленных секциях. Но я думаю, что мы будем бороться впереди», — приводит слова Хэмилтона издание SkySports.