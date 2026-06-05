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Гран-при Лас-Вегаса останется в календаре Формулы-1 до 2037 года

Гран-при Лас-Вегаса останется в календаре Формулы-1 до 2037 года
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Гран-при Лас-Вегаса останется в календаре Формулы-1 до 2037 года. Решение о 10-летнем продлении контракта было единогласно одобрено комиссией округа Кларк (штат Невада) в середине мая после анализа экономического и локального воздействия гонки.

«У Формулы-1 огромные возможности для роста в США — это фантастическая страна настоящих любителей спорта. Мы уважительно учимся у таких признанных видов спорта, как НБА и НФЛ, тому, как быть актуальными как для существующих болельщиков, так и для тех, кто только знакомится с Формулой-1.

Мы прошли путь от одной гонки до трёх в США всего за несколько лет, и это 10-летнее продление показывает нашу приверженность как Северной Америке, так и работе с нашими партнёрами», — приводит слова генерального директора Формулы-1 Стефано Доменикали издание The Athletic.

Долгосрочный контракт позволит организаторам Гран-при Лас-Вегаса инвестировать в необходимую инфраструктуру, упростить логистику и сократить сроки установки и демонтажа трассы.

Гран-при Лас-Вегаса дебютировал в календаре Формулы-1 в 2023 году. Гонка проходит на уличной трассе вдоль знаменитой полосы Лас-Вегас-Стрип. В текущем сезоне этап запланирован на 20-22 ноября.

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