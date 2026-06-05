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Серхио Перес: я один из лучших пилотов, но для раскрытия таланта нужны правильные условия

Серхио Перес: я один из лучших пилотов, но для раскрытия таланта нужны правильные условия
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Пилот американского «Кадиллака» Серхио Перес объяснил свои слова, что считает себя одним из лучших гонщиков Формулы-1.

«Если смотреть только на мои последние шесть месяцев в «Ред Булл», то, возможно, не подумаешь, что я один из лучших. Но если понимать обстоятельства того периода и разбираться в вопросах производительности, всё выглядит иначе.

Когда видишь тот уровень, который я показываю сейчас вместе со своей командой, понимаешь, что я действительно один из лучших. В конце концов, чтобы талант мог раскрыться, нужны правильные условия. В этом плане я очень рад, что вернулся и смог доказать это самому себе.

Внутри команды мы очень оптимистично настроены на этот уикенд. Мы считаем, что это наш лучший шанс в ближайшей перспективе. Если удастся хорошо провести пятницу, это даст нам много надежд перед квалификацией.

Монако всегда даёт возможность проявить себя, и для нас это будет главный шанс. Мы хотим показать максимум и идеально выполнить всё с операционной точки зрения — именно в этом наша цель», — приводит слова Переса официальный сайт чемпионата.

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