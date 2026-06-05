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Оливер Берман не знает, останется ли в «Хаасе» в 2027 году

Оливер Берман не знает, останется ли в «Хаасе» в 2027 году
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Пилот «Хааса» британец Оливер Берман заявил, что не считает плохим сценарием возможное продолжение карьеры в американской команде в 2027 году, однако отказался гарантировать, что действительно там останется.

«У меня есть всё необходимое. И когда видишь, как Кими [Антонелли] и даже Исак [Хаджар] — гонщики моего поколения — выступают впереди, это в каком-то смысле подтверждает и мои возможности, потому что я гонялся с ними ещё в Формуле-4, Формуле-3 и Формуле-2.

Но я не разочарован и не расстроен. Это часть моего пути. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь в «Хаасе». Я не считаю, что остаться здесь в 2027 году было бы плохим вариантом. Думаю, это отличная возможность. Команда движется в очень хорошем направлении, и мне нравится этот путь, который мы проходим вместе.

Но я не знаю, останусь ли в команде в следующем сезоне», — приводит слова Бермана издание GPblog.

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