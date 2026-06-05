Гран-при Лас-Вегаса останется в «Формуле-1» как минимум до 2037 года

Организаторы этапа «Формулы-1» в Лас-Вегасе подтвердили продление контракта на проведение гонки до 2037 года. Соглашение рассчитано на дополнительные 10 лет, что закрепляет этап в числе ключевых событий гоночного календаря. Об этом сообщает Reuters.

«Мы очень рады, что «Формула-1» продолжит проводить гонки в Лас-Вегасе ещё много лет», — приводит слова исполнительного директора компании Liberty Media Стефано Доменикали Reuters.

Гонка проходит в ночном формате на улицах Лас-Вегас-Стрип, где болиды развивают скорость свыше 300 км/ч. С момента дебюта в 2023 году этап стал одним из самых посещаемых в США и входит в тройку американских гонок вместе с Остином и Майами.

По данным «Формулы-1», за время проведения этап уже принёс экономике региона миллиарды долларов, а прошлогодний уик-энд собрал около 300 тысяч зрителей.

Гран-при Лас-Вегаса впервые прошёл в 2023 году.