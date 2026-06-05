Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон заявил, что не ведёт переговоров о новом контракте с «Феррари»

Хэмилтон заявил, что не ведёт переговоров о новом контракте с «Феррари»
Комментарии

Семикратный чемпион мира Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал возможность продления контракта с итальянской командой.

«Начались ли обсуждения нового соглашения? Нет.

До этого ещё есть время. У меня его достаточно. Сейчас я даже не думаю об этом и не веду никаких разговоров на эту тему», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

В нынешнем сезоне британец проводит свой второй год в составе «Феррари» после перехода из «Мерседеса». За прошедшие пять этапов Хэмилтон дважды поднимался на подиум.

Ранее напарник Хэмилтона Шарль Леклер подтвердил, что продолжит выступать за «Скудерию» в будущем. Официальные сроки нового соглашения монегаска не раскрывались, однако, по информации СМИ, контракт может быть рассчитан до конца 2031 года.

Материалы по теме
Новый контракт Шарля Леклера с «Феррари» рассчитан до 2030-х годов — The Race
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android