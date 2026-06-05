«Мой фаворит». Марко назвал пилота, который может победить на Гран-при Монако

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, кого считает главным претендентом на победу на предстоящем Гран-при Монако. По мнению австрийца, наибольшие шансы на успех имеет пилот «Феррари» Шарль Леклер.

«В Монако «Мерседесу» придётся тяжело из-за медленных поворотов. Так что я вижу впереди Леклера.

Он там как дома и является моим фаворитом в квалификации. А тот, кто в Монако находится впереди, выигрывает и гонку», — приводит слова Марко издание OE24.

Для Леклера Гран-при Монако является домашним этапом. Пилот «Феррари» трижды завоёвывал поул-позицию на трассе в княжестве — в 2021, 2022 и 2024 годах. При этом за восемь сезонов выступлений в Формуле-1 монегаск лишь однажды сумел подняться на верхнюю ступень пьедестала. Свою единственную на Гран-при Монако победу Леклер одержал в 2024 году.