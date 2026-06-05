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Лоусон — о будущем в Ф-1: если бы решение принимал я, то подписал бы контракт прямо сейчас

Лоусон — о будущем в Ф-1: если бы решение принимал я, то подписал бы контракт прямо сейчас
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Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон признался, что с удовольствием обеспечил бы себе место в Формуле-1 на следующий сезон уже сейчас.

«Думал ли я о продлении контракта? Нет. Сейчас определённо ещё слишком рано говорить об этом. На данный момент я просто сосредоточен на том, чтобы сохранить ту стабильность, которую мы показывали в первой части сезона, и пронести её через оставшуюся часть года.

Да, не хотелось бы снова ждать до декабря, но это зависит не только от меня! Если бы решение принимал я, то подписал бы контракт на следующий год прямо сейчас. Но здесь многое зависит от разных факторов. Поэтому сейчас я просто сосредоточен на том, чтобы сохранять стабильность до конца сезона», — приводит слова Лоусона издание PlanetF1.

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