Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс предложил разделить квалификацию Гран-при Монако на две группы

Сайнс предложил разделить квалификацию Гран-при Монако на две группы
Комментарии

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс считает, что Формуле-1 стоит изменить формат первого сегмента квалификации на Гран-при Монако.

«Я до сих пор не понимаю, почему мы не проводим первый сегмент квалификации в двух отдельных группах. Я уже несколько раз предлагал эту идею. Это никак не повлияет на итоговый порядок квалификации, если разделить 22 машины на две группы по 11 автомобилей, развести напарников по разным группам и не допускать дальше по три последних гонщика из каждой.

Я не понимаю, почему мы этого не делаем, потому что первый сегмент во многом превращается в лотерею из-за трафика и жёлтых флагов. Поэтому случиться может всё что угодно и с кем угодно. Мне кажется, эта тема поднимается каждую пятницу на брифинге пилотов в Монако. А потом о ней забывают до брифинга перед следующим Гран-при Монако», — приводит слова Сайнса издание SoyMotor.

Материалы по теме
Сайнс — о важности изменений регламента: у команд, которые жалуются, не будет иного выбора
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android