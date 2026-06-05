Сайнс предложил разделить квалификацию Гран-при Монако на две группы

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс считает, что Формуле-1 стоит изменить формат первого сегмента квалификации на Гран-при Монако.

«Я до сих пор не понимаю, почему мы не проводим первый сегмент квалификации в двух отдельных группах. Я уже несколько раз предлагал эту идею. Это никак не повлияет на итоговый порядок квалификации, если разделить 22 машины на две группы по 11 автомобилей, развести напарников по разным группам и не допускать дальше по три последних гонщика из каждой.

Я не понимаю, почему мы этого не делаем, потому что первый сегмент во многом превращается в лотерею из-за трафика и жёлтых флагов. Поэтому случиться может всё что угодно и с кем угодно. Мне кажется, эта тема поднимается каждую пятницу на брифинге пилотов в Монако. А потом о ней забывают до брифинга перед следующим Гран-при Монако», — приводит слова Сайнса издание SoyMotor.