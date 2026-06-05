Хаккинен проехал круг в Монако на первом шасси «Макларена» в Формуле-1

Двукратный чемпион мира Формулы-1 в составе «Макларена» Мика Хаккинен проехал демонстрационный круг по городской трассе в Монте-Карло за рулём первого болида британской команды в истории «Королевских гонок» — M2B.

За рулём этого автомобиля в Формуле-1 дебютировал основатель команды Брюс Макларен. Это произошло на Гран-при Монако 1966 года. Тогда новозеландец не смог добраться до финиша из-за утечки масла.

Заезд Хаккинена стал частью праздничных мероприятий, посвящённых 1000-му Гран-при «Макларена» в Формуле-1. Юбилей команда отмечает в рамках этапа в Монако.

Ранее британский коллектив представил специальную ливрею, подготовленную к этой дате.