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Команды Леклера и Норриса оштрафованы за опоздания пилотов на пресс-конференцию

Команды Леклера и Норриса оштрафованы за опоздания пилотов на пресс-конференцию
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Команды «Феррари» и «Макларен» получили штрафы после опоздания своих пилотов Шарля Леклера и Ландо Норриса на официальную пресс-конференцию ФИА.

Стюарды рассмотрели обстоятельства нарушения и приняли решение оштрафовать команды на € 5000. Исполнение штрафов было приостановлено на 12 месяцев при условии отсутствия аналогичных нарушений в течение этого периода.

Во время разбирательств оба пилота объяснили свои опоздания участием в другом обязательном мероприятии, которое проходило непосредственно перед пресс-конференцией.

Согласно статье 9.15.1 Международного спортивного кодекса ФИА ответственность за действия пилота несёт команда. По этой причине санкции были наложены на коллективы, а не на самих гонщиков.

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