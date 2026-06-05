Команды Леклера и Норриса оштрафованы за опоздания пилотов на пресс-конференцию

Команды «Феррари» и «Макларен» получили штрафы после опоздания своих пилотов Шарля Леклера и Ландо Норриса на официальную пресс-конференцию ФИА.

Стюарды рассмотрели обстоятельства нарушения и приняли решение оштрафовать команды на € 5000. Исполнение штрафов было приостановлено на 12 месяцев при условии отсутствия аналогичных нарушений в течение этого периода.

Во время разбирательств оба пилота объяснили свои опоздания участием в другом обязательном мероприятии, которое проходило непосредственно перед пресс-конференцией.

Согласно статье 9.15.1 Международного спортивного кодекса ФИА ответственность за действия пилота несёт команда. По этой причине санкции были наложены на коллективы, а не на самих гонщиков.