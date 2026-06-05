Расселл объяснил, почему стартовать в современной Формуле-1 стало сложнее

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, почему старт на современных болидах Формулы-1 стал значительно сложнее по сравнению с предыдущими поколениями машин.

«Думаю, с нынешним поколением машин стартовать — очень непростая задача. Сначала нужно раскрутить турбину и получить наддув от двигателя. Затем система MGU-K не подключается до достижения скорости 50 км/ч. После этого необходимо правильно синхронизировать подачу мощности с ускорением автомобиля и переключениями передач.

Добиться того, чтобы все эти процессы работали согласованно, очень сложно», — приводит слова Расселла издание Motorsport Week.