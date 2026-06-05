«Не вижу для этого никаких возможностей». Браун — о Ферстаппене в «Макларене»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал слухи о возможном переходе четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в британскую команду.

«Мы очень довольны нашим составом пилотов. Я говорю об этом уже несколько лет подряд, поэтому на данный момент не вижу для этого никаких возможностей в «Макларене».

Безусловно, Макс — выдающийся талант. Но у нас есть два пилота, которые отлично работают вместе. В прошлом году каждый из них выиграл по семь гонок.

Один стал чемпионом мира, а другому, насколько я помню, не хватило всего одного третьего места, чтобы самому стать чемпионом. Поэтому мы очень и очень довольны нашим составом пилотов», — приводит слова Брауна RacingNews365.