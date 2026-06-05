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Исак Хаджар попал в аварию во время первой тренировки Гран-при Монако

Исак Хаджар попал в аварию во время первой тренировки Гран-при Монако
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Пилот команды «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар попал в аварию во время первой пятничной тренировки Гран-при Монако. При выходе из поворота машину француза сильно занесло, в результате чего гонщик врезался в стену. Сессия была остановлена красными флагами.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

По ходу сессии пилоты команды жаловались на работу болида. Макс Ферстаппен отмечал быструю деградацию шин.

После пяти этапов сезона Формулы-1 Исак Хаджар занимает 12-е место в личном зачёте, набрав 14 очков. Его напарник Макс Ферстаппен располагается на седьмой строчке с 43 очками. На пятом этапе сезона в Монреале нидерландский гонщик впервые поднялся на подиум.

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