Исак Хаджар попал в аварию во время первой тренировки Гран-при Монако

Пилот команды «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар попал в аварию во время первой пятничной тренировки Гран-при Монако. При выходе из поворота машину француза сильно занесло, в результате чего гонщик врезался в стену. Сессия была остановлена красными флагами.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

По ходу сессии пилоты команды жаловались на работу болида. Макс Ферстаппен отмечал быструю деградацию шин.

После пяти этапов сезона Формулы-1 Исак Хаджар занимает 12-е место в личном зачёте, набрав 14 очков. Его напарник Макс Ферстаппен располагается на седьмой строчке с 43 очками. На пятом этапе сезона в Монреале нидерландский гонщик впервые поднялся на подиум.