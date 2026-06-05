«Какой же идиот». Берман — об Оконе во время первой тренировки Гран-при Монако
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Пилоты «Хааса» Оливер Берман и Эстебан Окон обменялись резкими репликами по радио во время первой тренировки Гран-при Монако. Французский пилот пожаловался на трафик во время своего круга. Там же находился его напарник.
Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 1
05 июня 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:13.978
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.226
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.513
«Да, и ему ещё не обязательно дважды портить мне быстрые круги, понимаешь?! На быстром круге!» — сказал Окон по радио.
«Какой же идиот, чувак. Это было чертовски глупо со стороны Эстебана», — прокомментировал эпизод Берман.
По итогам первой тренировки Гран-при Монако пилоты расположились рядом друг с другом в протоколе. Оливер Берман показал 16-е время — 1:16.282, а Эстебан Окон стал 17-м с результатом 1:16.333.
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