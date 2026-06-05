Камара взял поул в квалификации Ф-2 в Монако, проходившей в две группы. Херта — 14-й

В пятницу, 5 июня, на городской трассе в Монако состоялась квалификация четвёртого этапа Формулы-2 в сезоне-2026, которая проходила в две группы. Поул завоевал 21-летний бразилец Рафаэль Камара («Инвикта»), показавший лучшее время в первой группе. 19-летний болгарский гонщик команды «Кампос» Никола Цолов. стал лучшим во второй группе пилотов, уступив времени Камары.
Формула-2. Монако. Квалификация:
1. Рафаэль Камара («Инвикта») — 1:20.923.
2. Никола Цолов («Кампос») — 1:21.053.
3. Алекс Данн («Роден»).
4. Мартиниус Стенсхорне («Роден»).
5. Дино Беганович («ДАМС»).
6. Куш Майни («АРТ Гран-при»).
7. Габриеле Мини («МП Мотоспорт»).
8. Роман Билински («ДАМС»).
9. Ноэль Леон («Кампос»).
10. Йозуа Дюрксен («Инвикта»).
...
14. Колтон Херта («Хайтек»).