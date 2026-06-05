Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фото: Эдриан Ньюи впервые за три месяца появился в паддоке Формулы-1

Фото: Эдриан Ньюи впервые за три месяца появился в паддоке Формулы-1
Комментарии

67-летний именитый британский конструктор и руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Эдриан Ньюи появился в паддоке «Королевских гонок» в пятницу, 5 июня, на Гран-при Монако.

Руководитель «Астон Мартин» не присутствовал на этапах Формулы-1 с открытия сезона-2026 на Гран-при Австралии, который прошёл с 6 по 8 марта. Изначально отсутствие Ньюи связывали с разногласиями по поводу новой силовой установки «Хонды», однако позже в британской прессе появились сообщения о проблемах со здоровьем у 67-летнего специалиста. По информации СМИ, Ньюи якобы даже проходил лечение в больнице.

После пяти этапов 2026 года у «Астон Мартин» последнее место в Кубке конструкторов и ни одного очка.

Материалы по теме
В «Астон Мартин» работают над проблемой кресла Алонсо, из-за которой он сошёл в Канаде
Фернандо Алонсо высказался о прогрессе «Астон Мартин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android