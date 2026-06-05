Фото: Эдриан Ньюи впервые за три месяца появился в паддоке Формулы-1

67-летний именитый британский конструктор и руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Эдриан Ньюи появился в паддоке «Королевских гонок» в пятницу, 5 июня, на Гран-при Монако.

Руководитель «Астон Мартин» не присутствовал на этапах Формулы-1 с открытия сезона-2026 на Гран-при Австралии, который прошёл с 6 по 8 марта. Изначально отсутствие Ньюи связывали с разногласиями по поводу новой силовой установки «Хонды», однако позже в британской прессе появились сообщения о проблемах со здоровьем у 67-летнего специалиста. По информации СМИ, Ньюи якобы даже проходил лечение в больнице.

После пяти этапов 2026 года у «Астон Мартин» последнее место в Кубке конструкторов и ни одного очка.