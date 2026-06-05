«Можем даже не выйти на гонку». Алонсо — о возможных проблемах с коробкой передач в Монако

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался о проблемах с коробкой передач.

«Приближение к лидерам из-за особенностей Монако? Так будет и в эти выходные. Я предпочитаю гоняться здесь, нежели в Монце, но всё будет зависеть от того, какой Гран-при у нас получится. Если появятся проблемы с понижением передач, как в Майами, мы можем даже не суметь выйти на гонку, потому что разобьёмся на каком-нибудь торможении. Если у нас будут проблемы с надёжностью, как в начале года, когда мы могли проехать только от восьми до 12 кругов, то от того, что мы в Монако, мало что изменится.

Есть пара вещей в машине, которые улучшились за последнее время, и эта гонка станет хорошим тестом. Работа над коробкой передач идёт позитивно. Мы мучились с ней, начиная с Майами, а Монако — не лучшее место для случайных переключений передач. Ты можешь из-за этого заблокировать заднюю ось, и тогда ты разбиваешься, и пилот выглядит глупо, хотя он не имел к этому никакого отношения — просто из-за понижения передачи и нажатия на педаль, как будто газ нажат до упора. Нужно убедиться, что всё работает правильно», — приводит слова Алонсо AS.