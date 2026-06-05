В «Ауди» объяснили, почему не хотят изменений в моторном регламенте в 2027-м

Исполнительный директор «Ауди» Гернот Дёлльнер объяснил, почему его коллектив в Формуле-1 выступает против перехода на соотношение 60:40 в силовых установках на 2027 год с целью сохранения 50:50.

«Мы предпочли бы остаться с тем регламентом, что у нас есть сейчас, по двум причинам. Во-первых, мы должны работать над системой, которая сейчас стоит на машине, и в нашем проекте есть много вещей, которые нужно оптимизировать, и изменение не поможет нам на пути оптимизации текущей трансмиссии.

Другой аспект — потолок расходов. Это отвлекло бы деньги из других областей, на которые мы предпочли бы тратить их. Таково наше мнение, однако переговоры возглавляет ФИА. Мы являемся частью процесса, и я ожидаю, что в ближайшие дни или недели будет найдено решение и установлены изменения для 2027 года. Так что для начала нам нужно узнать решение по регламенту, а затем, конечно, у нас будет мнение о том, что это станет означать для нашего процесса разработки. Но если регламент будет принят, нам придётся к нему адаптироваться. Вот так. Однако мы предпочли бы, чтобы его не было, это кристально ясно», — приводит слова Дёлльнера PlanetF1.