Хэмилтон — лучший во 2-й практике ГП Монако, Леклер — 2-й, Ферстаппен — 3-й

В пятницу, 5 июня, состоялась вторая тренировка шестого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Монако, лучшее время в которой показал семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»). Второй результат у его напарника монегаска Шарля Леклера. Третий — четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Формула-1. Гран-при Монако. Вторая практика:

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:13.026.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.111.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.168.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.379.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.503.

6. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.061.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +1.062.

8. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.068.

9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.333.

10. Оливер Берман («Хаас») +1.430.

11. Пьер Гасли («Альпин») +1.471.

12. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.486.

13. Алекс Албон («Уильямс») +1.574.

14. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.722.

15. Франко Колапинто («Альпин») +1.732.

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.759.

17. Эстебан Окон («Хаас») +1.819.

18. Серхио Перес («Кадиллак») +2.090.

19. Ландо Норрис («Макларен») +2.248.

20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.268.

21. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.733.

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.148.