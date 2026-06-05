Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон — лучший во 2-й практике ГП Монако, Леклер — 2-й, Ферстаппен — 3-й

Хэмилтон — лучший во 2-й практике ГП Монако, Леклер — 2-й, Ферстаппен — 3-й
Комментарии

В пятницу, 5 июня, состоялась вторая тренировка шестого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Монако, лучшее время в которой показал семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»). Второй результат у его напарника монегаска Шарля Леклера. Третий — четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
05 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:13.026
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.111
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.168

Формула-1. Гран-при Монако. Вторая практика:

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:13.026.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.111.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.168.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.379.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.503.
6. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.061.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +1.062.
8. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.068.
9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.333.
10. Оливер Берман («Хаас») +1.430.
11. Пьер Гасли («Альпин») +1.471.
12. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.486.
13. Алекс Албон («Уильямс») +1.574.
14. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.722.
15. Франко Колапинто («Альпин») +1.732.
16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.759.
17. Эстебан Окон («Хаас») +1.819.
18. Серхио Перес («Кадиллак») +2.090.
19. Ландо Норрис («Макларен») +2.248.
20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.268.
21. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.733.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.148.

Материалы по теме
В «Ауди» объяснили, почему не хотят изменений в моторном регламенте в 2027-м
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android