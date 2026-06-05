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Руководство автопроизводителя BYD проведёт переговоры с Формулой-1 на ГП Монако — AsW

Руководство автопроизводителя BYD проведёт переговоры с Формулой-1 на ГП Монако — AsW
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В уикенд Гран-при Монако Формулы-1 руководство крупного китайского автопроизводителя BYD проведёт важные переговоры с руководством Формулы-1, ФИА и со всеми представителями команд по поводу возможного присоединения к серии, сообщили в японском издании Auto sport Web.

«Проведя инспекции и исследования зарубежных гонок, исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли отправилась в Монако, чтобы более чётко обозначить планы компании, а также услышать от заинтересованных сторон Формулы-1 их мнение о возможном будущем участии. В последнее время планы BYD по участию в Гран-при связывают с возвращением в паддок бывшего руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера, и слухи ещё больше разгорелись после того, как Ли оказалась рядом с Хорнером на Каннском кинофестивале», — говорится в статье.

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