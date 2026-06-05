Директор «Ауди» — о возвращении V8: сохранение турбонаддува важнее количества цилиндров

Исполнительный директор «Ауди» Гернот Дёлльнер высказался о возможном возвращении двигателей V8 в Формулу-1.

«Сохранение турбонаддува определённо важнее, чем обсуждение количества цилиндров. Это кристально ясно с точки зрения философии «Ауди». Мы предпочитаем турбо из-за аспекта эффективности. Приоритетнее, чем количество цилиндров. У нас есть суперкар Nuvolari с двигателем V8, так что у нас нет проблем с двигателями V8.

Возврашать V8 планируют, как говорят, в 2030 или 2031 году. Для нас важно иметь в виду экономическую эффективность. Конечно, мы только вошли, мы инвестировали в концепцию трансмиссии, поэтому мы не заинтересованы в скорых изменениях. Помеха ли это для нас? Нет, точно не сейчас. Поскольку я думаю, верю и доверяю, что у нас будет хорошее обсуждение регламента и у нас определённо будет устойчивое топливо.

Так что это не тема для обсуждения. Это в некоторых областях скорее философский вопрос, но давайте посмотрим, что принесёт этот процесс переговоров», — приводит слова Дёлльнера The Race.