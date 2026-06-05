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Боттас создад шлем для Монако, посвящённый барсуку, поселившемуся у его дома в княжестве

Боттас создад шлем для Монако, посвящённый барсуку, поселившемуся у его дома в княжестве
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36-летний финский гонщик, девятикратный победитель Гран-при Формулы-1 Валттери Боттас, выступающий за команду «Кадиллак», объяснил, что создал специальный шлем для Гран-при Монако вместе со своей девушкой Тиффани в честь барсука Найджела, который поселился у дома пилота в Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
05 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:13.026
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.111
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.168

Фото: Кадр из видео Валттери Боттаса в социальных сетях

Имя барсуку Валттери дал вместе со своей возлюбленной после того, как подкормили его несколько раз.

Фото: Кадр из видео Валттери Боттаса в социальных сетях

С сезона-2026 Валттери вернулся в Формулу-1 после того, как пробыл резервным гонщиком «Мерседеса» в 2025-м. За пять этапов этого сезона американский коллектив «Кадиллак», где финн выступает вместе с мексиканцем Серхио Пересом, не набрал ни одного очка и занимает 10-е место в Кубке конструкторов, опережая «Астон Мартин» из-за количества финишей на более высоких местах по итогам Гран-при.

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