Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Худшее поколение машин, на которых ездил в Монако». Алонсо — о болидах Формулы-1 в 2026-м

«Худшее поколение машин, на которых ездил в Монако». Алонсо — о болидах Формулы-1 в 2026-м
Комментарии

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», после второй практики Гран-при Монако резко высказался по отношению к современным болидам серии.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
05 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:13.026
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.111
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.168

«Это худшее поколение автомобилей, на которых я когда-либо ездил в Монако. Гибридные автомобили не должны участвовать в этих гонках. Вот так просто», — приводит слова Алонсо журналист Карлос Микель в социальной сети Х.

Во второй тренировке испанский гонщик показал 20-е время из 22 пилотов, уступив лучшему времени, принадлежащему Льюису Хэмилтону («Феррари») 2.268. В первой практике он также оказался 20-м.

Материалы по теме
Директор «Ауди» — о возвращении V8: сохранение турбонаддува важнее количества цилиндров
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android