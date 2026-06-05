«Худшее поколение машин, на которых ездил в Монако». Алонсо — о болидах Формулы-1 в 2026-м

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», после второй практики Гран-при Монако резко высказался по отношению к современным болидам серии.

«Это худшее поколение автомобилей, на которых я когда-либо ездил в Монако. Гибридные автомобили не должны участвовать в этих гонках. Вот так просто», — приводит слова Алонсо журналист Карлос Микель в социальной сети Х.

Во второй тренировке испанский гонщик показал 20-е время из 22 пилотов, уступив лучшему времени, принадлежащему Льюису Хэмилтону («Феррари») 2.268. В первой практике он также оказался 20-м.