«Успехи «Феррари» на городских трассах наблюдаем 10 лет». Расселл — о практиках ГП Монако

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») подвёл итоги двух практик Гран-при Монако.

«Мы ожидали, что «Ферарри» будет командой, которую нужно побеждать. Многие думали, что это просто разговоры, но, очевидно, именно «Феррари» — та команда, которая оказалась сильнее всех. Темп «Ред Булл» тоже стал для нас неожиданностью.

Мы знали, что из всех гонок, что прошли ранее, этот уикенд окажется для нас самым сложным. Вероятно, он оказался немного сложнее, чем мы надеялись, но мы добились хорошего прогресса от первой ко второй тренировке. Нам нужно сделать такой же шаг за ночь, и я не думаю, что сегодня мы всё сделали идеально, так что есть пространство для улучшения, однако определённо «Феррари» — это команда, у которой всё хорошо.

Честно говоря, успехи, которые мы наблюдаем у «Феррари» каждый год здесь и на уличных трассах, и то, что мы видели сегодня, происходит, вероятно, уже 10 лет. У каждой машины есть своя неотъемлемая ДНК, и их ДНК, особенно с механической стороны, очевидно, хорошо работает на этих уличных трассах. Мы делаем всё возможное, чтобы попытаться добиться этих улучшений. Я думаю, мы можем сократить разрыв, но сможем ли мы выложиться сверх меры — я не уверен», — приводит слова Расселла Sky Sports.