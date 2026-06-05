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ФИА оштрафовала «Макларен» на € 30 тыс. за скотч на кнопке сцепления на машине Норриса

ФИА оштрафовала «Макларен» на € 30 тыс. за скотч на кнопке сцепления на машине Норриса
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Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) оштрафовали команду Формулы-1 «Макларен» на € 30 тыс. за то, что они наклеили скотч на кнопку CDS (система выключения сцепления) на болиде Ландо Норриса во второй практике Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
05 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:13.026
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.111
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.168

«Команда «Макларен» оштрафована на € 30 тыс., из которых € 10 тыс. условно на срок 12 месяцев при условии отсутствия дальнейших нарушений. Стюарды заслушали спортивного директора команды, технического директора, спортивного директора ФИА, технического делегата ФИА, инженера-электронщика ФИА и инженера ФИА по электрическим и гибридным трансмиссиям.

Команда признала, что в аэродинамических целях наклеила прозрачную ленту поверх кнопки, которую необходимо нажать для активации CDS. По мнению представителей ФИА, и команда это признала, это полностью сводило на нет основную цель системы CDS, которая предназначена для быстрой активации маршалом в защитных перчатках. Команда признала, что разорвать ленту и нажать кнопку рукой без использования инструмента было невозможно.

Стюарды постановили снизить сумму этого штрафа по сравнению со штрафом за аналогичное нарушение на предыдущем этапе, потому что то нарушение и последующий штраф должны были предупредить все команды о важности системы CDS», — говорится в решении стюардов.

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