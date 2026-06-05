Албон отреагировал на слова руководителя «Уильямса» о борьбе за титул в сезоне-2030

Тайско-британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон из «Уильямса» отреагировал на слова руководителя команды Джеймса Ваулза про борьбу за титул в 2030 году.

«Ваулз сказал, что мы будет бороться за титул в 2030-м? Я думаю, что да, это реалистично. На мой взгляд, Джеймс [Ваулз] рациональный человек, он не пытается приукрашивать. Очевидно, мы были бы рады, если бы это произошло немного раньше. Сложно не заметить в этом году, что мы оказались немного дальше, чем хотели бы, и, возможно, это немного отбросило нас назад, но я верю ему, когда он так говорит.

Так что я бы хотел остаться в команде и в 2030-м. Для меня важно прогрессировать, и я хочу видеть прогресс команды. Я чувствую, что мы демонстрировали это последние четыре года, что я в команде: каждый год становилось всё лучше и лучше.

В этом году мы, возможно, сделали шаг назад с точки зрения производительности, но я вижу, что в команде происходят изменения, и всё, кажется, движется в правильном направлении. Я чувствую, что был частью этой команды с самых её истоков, даже до прихода Джеймса, и я вложил в неё так много усилий и работы. Мне бы очень хотелось довести это до конца», — приводит слова Албона пресс-служба Формулы-1.