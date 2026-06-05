Макс Ферстаппен остался доволен двумя практиками Гран-при Монако, где показал третье время

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался после двух пятничных практик Гран-при Монако.

«Если честно, это был довольно позитивный день. Мы чувствовали себя в машине достаточно хорошо, а это особенно важно, особенно в Монако, — иметь позитивные ощущения от машины. Нам просто нужно доработать пару моментов.

«Феррари» выглядят очень сильной, так что завтра мы постараемся быть к ним как можно ближе. Мы довольны тем, где находимся сейчас, но всегда пытаемся выжать из машины больше, так что посмотрим, что мы сможем сделать завтра в квалификации», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.