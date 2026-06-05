Макс Ферстаппен остался доволен двумя практиками Гран-при Монако, где показал третье время
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался после двух пятничных практик Гран-при Монако.
Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
05 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:13.026
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.111
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.168
«Если честно, это был довольно позитивный день. Мы чувствовали себя в машине достаточно хорошо, а это особенно важно, особенно в Монако, — иметь позитивные ощущения от машины. Нам просто нужно доработать пару моментов.
«Феррари» выглядят очень сильной, так что завтра мы постараемся быть к ним как можно ближе. Мы довольны тем, где находимся сейчас, но всегда пытаемся выжать из машины больше, так что посмотрим, что мы сможем сделать завтра в квалификации», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.
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