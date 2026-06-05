Оскар Пиастри обозначил проблемы «Макларена» на Гран-при Монако после двух практик

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри высказался о проблемах «Макларена» после двух практик Гран-при Монако.

«Сегодняшний день определённо выдался трудным для команды. Мы не там, где хотим быть, и отставание от лидеров больше, чем мы думали. Мы сделали небольшие шаги вперёд между первой и второй тренировкой, но всё ещё отстаём на секунду, что показывает, сколько работы нам предстоит.

Нам нужно проанализировать данные и найти ответы за ночь, потому что в текущем состоянии мы просто недостаточно быстры. Нет какого-то одного решения, которое полностью переломило бы ситуацию, однако мы изучим все доступные варианты, чтобы найти производительность и быть в более конкурентоспособном положении на остаток уикенда», — приводит слова Пиастри пресс-служба команды.