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Оскар Пиастри обозначил проблемы «Макларена» на Гран-при Монако после двух практик

Оскар Пиастри обозначил проблемы «Макларена» на Гран-при Монако после двух практик
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Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри высказался о проблемах «Макларена» после двух практик Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
05 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:13.026
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.111
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.168

«Сегодняшний день определённо выдался трудным для команды. Мы не там, где хотим быть, и отставание от лидеров больше, чем мы думали. Мы сделали небольшие шаги вперёд между первой и второй тренировкой, но всё ещё отстаём на секунду, что показывает, сколько работы нам предстоит.

Нам нужно проанализировать данные и найти ответы за ночь, потому что в текущем состоянии мы просто недостаточно быстры. Нет какого-то одного решения, которое полностью переломило бы ситуацию, однако мы изучим все доступные варианты, чтобы найти производительность и быть в более конкурентоспособном положении на остаток уикенда», — приводит слова Пиастри пресс-служба команды.

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