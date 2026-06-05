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Леклер рассказал о преследующей его проблеме с тормозами после двух тренировок ГП Монако

Леклер рассказал о преследующей его проблеме с тормозами после двух тренировок ГП Монако
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28-летний монегаск Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», подвёл итоги двух практик Гран-при Монако, обозначив проблему с тормозами на своём болиде SF-26.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
05 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:13.026
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.111
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.168

«К сожалению, последние два уикенда у меня были некоторые проблемы с тормозами, и сейчас я борюсь с ними. Так что мы пытаемся найти решение. Пока мы его не нашли, однако мы продолжим работать и постараемся сделать шаг вперёд к следующей сессии завтра. Во второй тренировке я немного потерял уверенность из-за этого, но мы работаем над этим.

Проблемы в «Мирабо» [пятом повороте]? Это просто очень сложная ситуация. Это сочетание факторов, и Монако, очевидно, сложная трасса, однако с тормозами я сейчас не очень уверен. Вот почему за последние два уикенда я делал немного больше ошибок, по крайней мере, при торможении с блокировками колёс, и всё стало намного сложнее», — приводит слова Леклера RacingNews365.

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