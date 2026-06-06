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«Машина отключилась». Норрис — о 19-м времени во второй практике ГП Монако

«Машина отключилась». Норрис — о 19-м времени во второй практике ГП Монако
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Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался по итогам двух практик Гран-при Монако, где в первой он стал шестым, а во второй из-за проблем с болидом — 19-м.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
05 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:13.026
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.111
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.168

«Непростой день. Мы явно без темпа, и нам нужно прибавлять на всём круге. Досадно было потерять время на трассе, ведь здесь, в Монако, вкат всегда важен. Машина [во второй практике] просто отключилась, так что нужно выяснить, что произошло.

Мы будем усердно работать сегодня ночью, чтобы попытаться выжать из машины больше производительности, но, если честно, будет трудно бороться впереди в эти выходные, учитывая то, где мы находимся по сравнению с конкурентами. Это, конечно, не является неожиданностью, однако это не то место, где мы хотим быть, поэтому мы усердно поработаем, чтобы понять, чего нам не хватает, и попытаемся восстановиться, где сможем, к завтрашнему дню», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.

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