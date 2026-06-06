Льюис Хэмилтон отреагировал на успех в двух практиках ГП Монако

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», подвёл итоги двух практик Гран-при Монако, где показал второе и первое время.

«В целом день выдался позитивным, и машина чувствовала себя довольно хорошо с первых же кругов. Команда отлично поработала с изменениями в настройках, которые мы внесли между двумя сессиями, и мы смогли выполнить нашу программу без серьёзных проблем.

Монако всегда представляет собой совершенно иную задачу — с его кочками и близостью барьеров, так что найти правильный баланс и собрать всё воедино непросто. У машины ещё есть потенциал, и вечером мы сосредоточились на деталях, потому что здесь очень маленькие отрывы, и предстоит много работы перед квалификацией», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.