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Льюис Хэмилтон отреагировал на успех в двух практиках ГП Монако

Льюис Хэмилтон отреагировал на успех в двух практиках ГП Монако
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», подвёл итоги двух практик Гран-при Монако, где показал второе и первое время.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
05 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:13.026
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.111
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.168

«В целом день выдался позитивным, и машина чувствовала себя довольно хорошо с первых же кругов. Команда отлично поработала с изменениями в настройках, которые мы внесли между двумя сессиями, и мы смогли выполнить нашу программу без серьёзных проблем.

Монако всегда представляет собой совершенно иную задачу — с его кочками и близостью барьеров, так что найти правильный баланс и собрать всё воедино непросто. У машины ещё есть потенциал, и вечером мы сосредоточились на деталях, потому что здесь очень маленькие отрывы, и предстоит много работы перед квалификацией», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

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