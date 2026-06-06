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Фернандо Алонсо оценил шансы «Астон Мартин» попасть в очки на Гран-при Монако

Фернандо Алонсо оценил шансы «Астон Мартин» попасть в очки на Гран-при Монако
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44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду Формулы-1 «Астон Мартин», оценил шансы набрать дебютные очки в сезоне-2026 на Гран-при Монако.

«Третий сегмент в квалификации? Слишком оптимистично об этом даже задумываться. Глядя на первые гонки, я бы сказал, что шансов набрать очки нет. Пять первых команд очень далеко. Если у «Альпин» случается сход, всегда находится кто-то, кто выступает очень хорошо. Так что попасть топ-10 очень сложно, но это Монако», — приводит слова Алонсо издание AS.

На данный момент у британского коллектива 0 очков и последнее место в Кубке конструкторов нынешнего сезона.

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