«Это философия Ньюи». Алонсо высказался о проблемах «Астон Мартин» в сезоне-2026

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», высказался о проблемах коллектива с надёжностью и вибрациями в сезоне-2026.

«Это философия Эдриана [Ньюи] — идти до предела. Когда находишь его, потом нужно сделать шаг назад (смеётся). Не только в этом, но и во многих других областях мы ищем предел. Я предпочитаю сохранять эту философию, потому что в будущем мы найдём производительность», — приводит слова Алонсо издание AS.

Ньюи стал частью британской команды в 2025 году, перейдя в коллектив из «Ред Булл». На данный момент у «Астон Мартин» 0 очков и последнее место в Кубке конструкторов нынешнего сезона.