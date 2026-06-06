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«Это философия Ньюи». Алонсо высказался о проблемах «Астон Мартин» в сезоне-2026

«Это философия Ньюи». Алонсо высказался о проблемах «Астон Мартин» в сезоне-2026
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44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», высказался о проблемах коллектива с надёжностью и вибрациями в сезоне-2026.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
05 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:13.026
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.111
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.168

«Это философия Эдриана [Ньюи] — идти до предела. Когда находишь его, потом нужно сделать шаг назад (смеётся). Не только в этом, но и во многих других областях мы ищем предел. Я предпочитаю сохранять эту философию, потому что в будущем мы найдём производительность», — приводит слова Алонсо издание AS.

Ньюи стал частью британской команды в 2025 году, перейдя в коллектив из «Ред Булл». На данный момент у «Астон Мартин» 0 очков и последнее место в Кубке конструкторов нынешнего сезона.

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