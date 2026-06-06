Лидер сезона Антонелли высказался о проблемах в пятничных тренировках Гран-при Монако

19-летний итальянский гонщик и лидер сезона-2026 Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») подвёл итоги двух практик Гран-при Монако.

«Пятница выдалась не самой простой в сезоне. У меня были проблемы с машиной, особенно в центральном секторе, и это ограничивало наш темп. Мы перепробовали много разных вариантов настроек и собрали много хороших данных. Это поможет нам оценить, над чем работать сегодня ночью и какие изменения внести к третьей практике и квалификации.

«Феррари» выглядят очень сильно. Мы знаем, что они традиционно хороши в Монако, и, похоже, именно они являются фаворитами на завтра. Однако мы знаем, что нам ещё есть где прибавлять, поскольку мы ещё не нашли для машины идеальную точку, так что, надеюсь, мы сможем сделать шаг вперёд и завтра быть в борьбе», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.