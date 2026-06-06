Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лидер сезона Антонелли высказался о проблемах в пятничных тренировках Гран-при Монако

Лидер сезона Антонелли высказался о проблемах в пятничных тренировках Гран-при Монако
Комментарии

19-летний итальянский гонщик и лидер сезона-2026 Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») подвёл итоги двух практик Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
05 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:13.026
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.111
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.168

«Пятница выдалась не самой простой в сезоне. У меня были проблемы с машиной, особенно в центральном секторе, и это ограничивало наш темп. Мы перепробовали много разных вариантов настроек и собрали много хороших данных. Это поможет нам оценить, над чем работать сегодня ночью и какие изменения внести к третьей практике и квалификации.

«Феррари» выглядят очень сильно. Мы знаем, что они традиционно хороши в Монако, и, похоже, именно они являются фаворитами на завтра. Однако мы знаем, что нам ещё есть где прибавлять, поскольку мы ещё не нашли для машины идеальную точку, так что, надеюсь, мы сможем сделать шаг вперёд и завтра быть в борьбе», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.

Материалы по теме
«Успехи «Феррари» на городских трассах наблюдаем 10 лет». Расселл — о практиках ГП Монако
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android