Алонсо рассказал, как «Астон Мартин» решил проблему с креслом в болиде 2026 года

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» рассказал, как в команде решили проблему с креслом, из-за которой он сошёл на Гран-при Канады.

«У нас было несколько встреч, чтобы попытаться изменить положение в машине, и во вторник я заезжал на базу, чтобы немного поработать с четырьмя разными вариантами его положения. Я спокоен: в Канаде мне было очень неудобно и больно, но теперь мы вернулись к положению, аналогичному 2025 году — базе, которую мы знаем.

Это не будет экспериментом. Всегда есть небольшие различия между креслами, и несколько миллиметров могут изменить точки давления или задеть какие-то нервы, и тогда ты начинаешь терять чувствительность. Однако это не будет большим изменением», — приводит слова Алонсо AS.