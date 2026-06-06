Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Повреждённую в Канаде батарею Расселла везут на корабле в растворе солёной воды — AMuS

Повреждённую в Канаде батарею Расселла везут на корабле в растворе солёной воды — AMuS
Комментарии

Повреждённая батарея «Мерседеса», из-за которой Джордж Расселл сошёл с Гран-при Канады, признана полностью уничтоженной, сообщает Auto Motor und Sport. Возгорание батареи также вывело из строя MGU-K. Монокок был повреждён высокой температурой и сейчас находится в ремонте на фабрике. В Монако Расселл будет выступать с новым шасси. Двигатель удалось спасти.

В Монако Расселл будет использовать первую батарею и вторую MGU-K. В сезоне разрешены три единицы каждого компонента. «Мерседес» заявляет, что гонщик сможет избежать штрафа за превышение лимита, если не случится новой поломки.

Уничтоженная батарея считается опасным грузом и не может перевозиться самолётом. Её транспортируют в Англию на грузовом корабле. Для безопасности батарею погрузили в раствор солёной воды. Доставка может занять несколько недель.

До прибытия батареи «Мерседес» будет работать с ещё не до конца решённой проблемой. Однако инженеры провели симуляцию инцидента на стенде с тестовой батареей и смогли воспроизвести характер повреждений. Они уверены, что понимают причину возгорания.

Может быть интересно:
Расселл объяснил, почему стартовать в современной Формуле-1 стало сложнее
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android