Повреждённую в Канаде батарею Расселла везут на корабле в растворе солёной воды — AMuS

Повреждённая батарея «Мерседеса», из-за которой Джордж Расселл сошёл с Гран-при Канады, признана полностью уничтоженной, сообщает Auto Motor und Sport. Возгорание батареи также вывело из строя MGU-K. Монокок был повреждён высокой температурой и сейчас находится в ремонте на фабрике. В Монако Расселл будет выступать с новым шасси. Двигатель удалось спасти.

В Монако Расселл будет использовать первую батарею и вторую MGU-K. В сезоне разрешены три единицы каждого компонента. «Мерседес» заявляет, что гонщик сможет избежать штрафа за превышение лимита, если не случится новой поломки.

Уничтоженная батарея считается опасным грузом и не может перевозиться самолётом. Её транспортируют в Англию на грузовом корабле. Для безопасности батарею погрузили в раствор солёной воды. Доставка может занять несколько недель.

До прибытия батареи «Мерседес» будет работать с ещё не до конца решённой проблемой. Однако инженеры провели симуляцию инцидента на стенде с тестовой батареей и смогли воспроизвести характер повреждений. Они уверены, что понимают причину возгорания.