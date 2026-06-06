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«Такое здесь увидишь нечасто». Хаджар — об аварии в первой тренировке на Гран-при Монако

«Такое здесь увидишь нечасто». Хаджар — об аварии в первой тренировке на Гран-при Монако
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Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар подвёл итоги первого дня практик Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 1
05 июня 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:13.978
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.226
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.513
Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
05 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:13.026
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.111
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.168

«Первая сессия складывалась нормально. Мне казалось, что с каждым кругом я прибавляю в уверенности, так что авария застала меня врасплох. Такое здесь увидишь нечасто. Команда отлично сработала, чтобы вернуть меня на трассу ко второй практике, — это было впечатляюще, так что им огромное спасибо. Дальше план был в том, чтобы вернуть себе уверенность, и ближе к концу сессии ощущения в машине стали гораздо лучше. Хочу перенести это на завтра», — приводит слова Хаджара пресс-служба «Ред Булл».

В первой свободной практике Хаджар показал 13-е время (1:16.148), проехав 14 кругов. Во второй сессии француз поднялся на шестую позицию (1:14.087) с 24 кругами.

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Комментарии
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