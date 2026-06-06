«Такое здесь увидишь нечасто». Хаджар — об аварии в первой тренировке на Гран-при Монако

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар подвёл итоги первого дня практик Гран-при Монако.

«Первая сессия складывалась нормально. Мне казалось, что с каждым кругом я прибавляю в уверенности, так что авария застала меня врасплох. Такое здесь увидишь нечасто. Команда отлично сработала, чтобы вернуть меня на трассу ко второй практике, — это было впечатляюще, так что им огромное спасибо. Дальше план был в том, чтобы вернуть себе уверенность, и ближе к концу сессии ощущения в машине стали гораздо лучше. Хочу перенести это на завтра», — приводит слова Хаджара пресс-служба «Ред Булл».

В первой свободной практике Хаджар показал 13-е время (1:16.148), проехав 14 кругов. Во второй сессии француз поднялся на шестую позицию (1:14.087) с 24 кругами.