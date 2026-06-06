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Флавио Бриаторе объяснил, почему Тото Вольф вышел из переговоров о покупке доли в «Альпин»

Флавио Бриаторе объяснил, почему Тото Вольф вышел из переговоров о покупке доли в «Альпин»
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе объяснил, почему руководитель «Мерседеса» Тото Вольф вышел из переговоров о покупке 24% доли в команде, принадлежащей инвестиционной группе Otro Capital.

«В каком-то смысле Otro не имеет к команде никакого отношения. Два года назад основатели компании приобрели 24% акций «Альпин» и сейчас, как всем известно, хотят их продать. Переговоры велись с Тото Вольфом, стоящим за «Уильямсом» (владеет 5% акций. — Прим. «Чемпионата») и «Мерседесом». Похоже, три дня назад сделка сорвалась, все договорённости пошли насмарку. В общем-то, вот и всё. К команде это никакого отношения не имеет. Мы не испытываем давления со стороны Renault Group по данному вопросу. В этом и заключается проблема: Renault Group проблемой «Альпин» не является.

Всё очень просто. Цена была слишком высокой. В какой-то момент ребята накрутили стоимость, и, я думаю… Тото действовал очень честно. Я в это верю. Чего не могу сказать о людях из Otro. Тото на протяжении всех переговоров вёл себя очень честно.

Как я уже говорил, Otro — это проблема Renault Group, а не команды. И у нас было множество контактов с разными коллективами и людьми, включая, в своё время, Кристиана [Хорнера].

Что касается меня, какое бы решение ни нашёл «Рено», я с радостью приму любое. Но кто бы ни покупал долю у Otro, ему потребуется одобрение «Рено». Мне кажется, очень сложно кому-то потратить $ 600 млн на покупку миноритарной доли, если это не согласовано с мажоритарным владельцем», — приводит слова Бриаторе Grandprix247.

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